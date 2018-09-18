Около 20 новых жалоб поступило на выборы губернатора Приморья

Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева сообщила о 20 жалобах на возможные нарушения в ходе выборов главы региона, сообщает "РИА Новости".

"С утра поступило большое количество жалоб, мы их регистрируем, в основном речь в них идет о подкупе избирателей кандидатом Ищенко. Уже примерно 20-я по счету жалоба зарегистрирована", — рассказала Камаева.

Кроме того, она прокомментировала информацию, поступавшую от местных Telegram-каналов, что на некоторых судовых участках якобы проголосовало больше людей, чем к ним приписано. По ее словам, жалоб на подобные нарушения не поступало.

Напомним, после обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей. Обработка 99,03% бюллетеней неожиданно показала, что кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко его обогнал. После этого Ищенко объявил голодовку, которую он прекратил через сутки. После обработки 99,16% протоколов сохранял лидерство врио губернатора региона Тарасенко.

Итоги выборов подведены не будут, пока не будут рассмотрены все жалобы, поступившие в рамках кампании, заверила глава ЦИК Элла Памфилова.