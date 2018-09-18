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Виктор Томенко назначил Александра Карлина сенатором от Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Экс-губернатор будет представлять в Совфеде исполнительную власть

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил бывшего главу региона Александра Карлина сенатором от исполнительной власти. Соответствующий указ датирован вторником, 18 сентября, и размещен на официальном сайте региона.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Алтайского края Карлина Александра Богдановича на срок полномочий губернатора Алтайского края", — сказано в документе.

Срок полномочий губернатора — пять лет.

Напомним, Виктор Томенко стал победителем выборов 9 сентября 2018 года. Его предшественник Александр Карлин руководил регионом с 2005-го по май 2018 года.

Кроме Александра Карлина Виктор Томенко обозначил еще две кандидатуры в сенаторы перед выборами, как того требует закон. Это действующий сенатор от исполнительной власти Михаил Щетинин и врио первого заместителя главы регионального правительства Александр Лукьянов.

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По сути, Карлин сменил в Совфеде Щетинина, которого туда сам же и назначил. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.09.2018 10:30
- гость -

Дык это что же получается?! Хлопец прибыл поднимать край из руин, а паренек доведший край до такого состояния назначается им в верхнюю палату Госдумы...

0  0
18.09.2018 10:30
......

М-да.....

0  0
18.09.2018 10:33
гость

Слов нет......

0  0
18.09.2018 10:37
Правдивый

Без комментариев, земляки....

0  0
18.09.2018 10:37
- гость -

Регион за десять лет последний с конца по экономическим показателям, на двух замов уголовные дела, первый зам в бегах в израиле, а его в СФ переводят )))

0  0
18.09.2018 10:38
Андр

Почему так на душе погано?

0  0
18.09.2018 10:50
- гость -

Рука руку моет. А разве на пенсию не пора? Если не ошибаюсь ему 66 - милости просим на покой.

0  0
18.09.2018 10:51
Ghost

Ну что там? Где все прежние возлагатели надежд на Витю?)))

0  0
18.09.2018 10:52
- гость -

Томенко часть системы. Назначение АБК сенатором вполне в духе системы ... Они "своих" не сдают.

0  0
18.09.2018 10:56
Гость из Будущего

Очень удобно. Новый губернатор здесь, старый в Москве. Прямая связь. Блат.
Алтайский край-колония Москвы. Сделан шаг в счастливую жизнь.
Радуйтесь, земляки!!!

0  0
18.09.2018 11:00
- гость -

А чего хотели , ворон ворону глаз не выклюет, неофеодальная вертикаль власти , холопы переданы другому барину

0  0
18.09.2018 11:02
гость

Безысходность одолевает от таких новостей.

0  0
18.09.2018 11:03
- гость -

Зря так сделал.

0  0
18.09.2018 11:22
- гость -

Cosa Nostra - наше дело, наш бизнес...

0  0
18.09.2018 11:23
Гость

Главное что карлина убрали из АК!

0  0
18.09.2018 11:26
Андрей

Конечно, ход был ожидаем, если такое указание изначально было. Томенко эту договоренность выдержал. Но карлин себя показал во всей "красе". На всех выборах троица потенциальных сенаторов своим авторитетом должна помогать кандидату набрать голоса, у нас одно присутствие карлина рядом и упоминание о нем вызывало отторжение. Поэтому он всю кампанию сидел тихо. Понимая происходящее, нормальный человек должен был поблагодарить Томенко за доверие, отказаться от поста и вечерней лошадью выехать в сторону дома. И население, и власть вздохнули бы спокойно, помахали ручкой и праздник бы устроили на проводы. И Томенко начал бы работать с чистого листа, и атмосфера бы разрядилась. Но не таков наш "герой". Получается, ему крайне необходимо зацепиться за эту соломинку, чтобы и иммунитет получить, и хвосты за собой прикрыть. А на все и всех ему просто наплевать!
Еще пара-тройка таких решений, и сказка закончится.

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