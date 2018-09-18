Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил бывшего главу региона Александра Карлина сенатором от исполнительной власти. Соответствующий указ датирован вторником, 18 сентября, и размещен на официальном сайте региона.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Алтайского края Карлина Александра Богдановича на срок полномочий губернатора Алтайского края", — сказано в документе.

Срок полномочий губернатора — пять лет.

Напомним, Виктор Томенко стал победителем выборов 9 сентября 2018 года. Его предшественник Александр Карлин руководил регионом с 2005-го по май 2018 года.

Кроме Александра Карлина Виктор Томенко обозначил еще две кандидатуры в сенаторы перед выборами, как того требует закон. Это действующий сенатор от исполнительной власти Михаил Щетинин и врио первого заместителя главы регионального правительства Александр Лукьянов.

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По сути, Карлин сменил в Совфеде Щетинина, которого туда сам же и назначил.