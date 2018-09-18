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Бывший вице-премьер краевого правительства Николай Чиняков, также возглавлявший региональное министерство экономического развития, получил управленческий пост в ООО "Русская кожа Алтай".

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, в данный момент уже подписан документ о его назначении на должность руководителя проекта "Русская кожа Алтай".

Отметим, что ООО "Русская кожа Алтай" подконтрольно рязанскому холдингу ФПК "Инвест" и группе "Русская кожа".

Ранее портал Amic.ru сообщал, что в июле текущего года Николай Чиняков написал заявление и по собственному желанию покинул кресло чиновника. На тот момент он занимал должность временно исполняющего обязанности вице-премьера правительства Алтайского края и министра экономического развития региона.

Отметим и то, что в данный момент в Заринске ведется строительство кожевенного завода "Русская кожа Алтай" с размером инвестиций около 1,6 миллиарда рублей.

Николай Чиняков родился 29 декабря 1978 года в селе Первомайское Смоленского района Алтайского края. В 2000 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет имени Ползунова. В 2000 году принят на работу в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края на должность главного экономиста отдела планирования АПК и продовольственных ресурсов. 30 декабря 2014 года назначен на государственную должность Алтайского края – начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, а в начале 2016 года стал заместителем губернатора Карлина, а потом уже и заместителем председателя правительства и министром экономического развития Алтайского края.