Полным ходом на нашем портале идет конкурс "Классный классный на Амик.ру".

Вместе с вами мы продолжаем подготовку к 5 октября — празднику всех учителей России.

Редакция информационного портала Amic.ru и сеть книжных магазинов "Читай-город" предлагают вам, дорогие наши читатели, необычным способом поздравить вашего любимого преподавателя или педагога ваших детей, выразить самые теплые слова и пожелания в адрес людей, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.

Приглашаем и самих учителей для участия в нашем конкурсе! Ведь кто, если не вы, интересно расскажет о своей профессии — такой важной и нужной во все времена!

Для этого вам нужно до 26 сентября 2018 года прислать в редакцию фото учителя и короткий, но увлекательный рассказ об этом человеке.

С 27 сентября по 3 октября на сайте Amic.ru вы и ваши друзья смогут проголосовать за любимого учителя.

Три учителя, рассказы о которых наберут наибольшее количество голосов, получат по сертификату на сумму 1000 рублей от сети книжных магазинов "Читай-город" и дипломы победителей.

Материалы для конкурса присылайте на адрес электронной почты konkurs@amitel.ru или в WhatsApp на номер +7 923 649 96 41.