Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps/

Огромный транспортный затор, который образовался утром 18 сентября в Барнауле из-за поломавшегося на путепроводе в районе Нового рынка троллейбуса, до сих пор имеет место.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", проспект Ленина стоит от улицы Северо-Западной до улицы Матросова. Движение по улице Северо-Западной затруднено на участке от Гущина до Ленинского, а по Матросова крайне сложно проехать в границах улиц Бехтерева и проспекта Ленина.

По данным городской ГИБДД, утром во вторник на мостовом переезде на проспекте Ленина перед Новым рынком произошла поломка троллейбуса. Это и стало причиной затора. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Горожанам рекомендуют во избежание заторных ситуаций заранее выбирать возможные пути объезда.