Фото: правительство Алтайского края

Блог бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина до сих пор размещен на сайте правительства региона. Несмотря на то, что с момента отставки прошло уже почти 4 месяца, в блоге Александр Карлин все еще "числится" губернатором Алтайского края.

Последняя запись на сайте правительства края опубликована 21 мая — за 9 дней до отставки. В ней господин Карлин размышляет о судьбе ДК "Сибэнергомаш", который был выкуплен новым собственником. В итоге всего за несколько месяцев арендная плата для творческих коллективов там была увеличена в несколько раз. Экс-губернатор, размышляя о судьбе здания, сообщил, что администрация Барнаула должна заняться "переселением" оставшихся коллективов на другие площадки.

"В ближайшее время совместно с руководством города мы обсудим все эти вопросы, найдем верное решение, определимся с источником финансирования. Права детей будут защищены. Хочу заранее предупредить собственников проблемного объекта — потакать стремлениям нажиться на больной для муниципалитета теме мы не будем", — завершил этими словами свою публикацию в блоге Александр Карлин. В дальнейшем записей не выходило. Будет ли блог жить в дальнейшем — неизвестно.

Свой блог экс-губернатор края начал вести в 2013 году. За несколько лет в общей сложности он опубликовал около 100 записей. В первой — "Зачем я завел блог?" — объявлялось: "В недалеком будущем возможность конструктивного общения с губернатором появится у каждого. Я всячески приветствую новый канал для прямого диалога с людьми (...) Когда у вас появится возможность комментировать мои записи, будем общаться в формате корректного, конструктивного диалога".

В итоге возможности комментировать записи на сайте не появилось. Однако краевые СМИ с удовольствием тиражировали различные острые фразы и высказывания Александра Карлина на тему повышения заработных плат, оттока населения из региона, развития туризма и строительства социально значимых учреждений.

Александр Карлин был отправлен в отставку по собственному желанию 29 мая 2018 года. На его должность президентом страны Владимиром Путиным был назначен Виктор Томенко, который до этого работал председателем правительства Красноярского края. 9 сентября Томенко на досрочных выборах был избран на пост главы региона. Александр Карлин ожидаемо продолжит работу в Совете Федерации.