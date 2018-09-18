Фото: barnaul.org

Новым генеральным директором АО "Барнаултрансмаш" (входит в группу "ГАЗ" (MOEX: GAZA) назначен Андрей Дунюшкин — такое решение было принято советом директоров, передает "Интерфакс".

Свои обязанности в этом качестве Андрей Дунюшкин начнет исполнять с 19 сентября. Ранее он занимал должность технического директора ПАО "Автодизель" (MOEX: AVDZ).

Нынешний гендиректор "Барнаултрансмаша" Виктор Силивакин, у которого 18 сентября станет последним рабочим днем на предприятии, вернется в Ярославль. Известно, что он займет одну из руководящих должностей на Ярославском моторном заводе.

Отмечается, что полномочия Силивакина будут прекращены досрочно на основании его личного заявления. Он возглавлял барнаульский завод с февраля 2013 года.