Молочная продукция может вскоре подорожать на 10-12%

Бизнес предупредил о повышении цен на молочную продукцию, которое может произойти весной 2019 года, после того как будут изменены правила продажи товаров, пишут "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития уже согласовали проект постановления правительства о разделении молочной продукции: планируется располагать ее отдельно от той, что произведена с замещением молочного жира растительным. Таким образом, в магазинах потребуется сделать отдельные полки для молочной и молокосодержащей продукции, что и повлечет за собой рост цен на 10-12%.

"Сейчас рост цен останавливает то, что покупатель путает натуральные и молокосодержащие продукты. Производители натуральных продуктов не могут поднять цены из-за конкуренции. А когда продукты будут разделены на полке, изготовители смогут повысить цены на продукцию, которая изготавливается только из молока", — пояснила Петрова.

Затраты магазинов на дополнительное оборудование для разделения этих товаров на полках также способны повлиять на конечную цену — торговые сети могут переложить свои издержки на покупателей и производителей.

Ранее производители предупреждали о росте цен на хлеб. По информации участников рынка, зерно уже дорожает из-за роста курса валют и снижения прогнозов на урожай в этом году. Кроме того, подорожание связывают с повышением НДС. В ближайшее время розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%.

Производители колбас также попросили правительство помочь повысить цены. Мясопереработчики терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья. С начала года мясо курицы подорожало на 35%, свинина — на 30%, говядина отечественная — на 10% (импортная — на 25%). Также эксперты объяснили подорожание мяса ростом цен на корма.