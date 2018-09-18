Украина планирует создать базу на Азовском море, чтобы вернуть Крым

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание Украиной военно-морской базы на Азовском море окажет давление на Россию и заставит ее "пойти на уступки", в том числе в вопросе Крыма, пишут "Известия" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Генерал рассказал украинскому изданию, что Киев способен создать на Азовском море такую военную инфраструктуру. "Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море", — заявил Богдан.

По его словам, создание такой базы повлияет на выполнение Минских договоренностей и заставит Россию "убраться из Крыма". При этом в данном вопросе, по мнению Богдана, Киеву помогут США.

"Есть договоренности с американской стороной о том, чтобы укрепить нашу обороноспособность в контексте защиты морского и воздушного пространства. Они уже нам предоставляют два военных катера типа Island, и я думаю, что они будут размещены в Азовском море. Не исключаю и другие возможности", — подчеркнул генерал.

16 сентября стало известно о планах Украины создать базу ВМС в Азовском море до конца 2018 года.