Барнаульцы выступили с танцевальным 3D-проектом в Шанхае

Фото: Larisa Dance Show

Барнаульская команда Larisa Dance Show приняла участие в 11-м Международном фестивале искусств, который прошел в Шанхае с 9 по 11 сентября под эгидой Министерства культуры Китая.

Основной идеей фестиваля в этом году было сочетание искусства и современных технологий. Лучшие группы из Италии, Японии, России, Южной Кореи, Сингапура, Испании, Украины, Тайваня и Шанхая объединили в своих выступлениях танцы, театр, современные световые эффекты и мультимедийные технологии.

Россию в этом году на фестивале представила команда Larisa Dance Show совместно с компанией Sintes ТV.

Барнаульская команда продемонстрировала первый в России 13-минутный танцевальный 3D-проект.

Организаторы мероприятия высоко оценили шоу наших ребят.