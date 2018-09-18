Алтайское управление по тарифам впервые в практике региона установило тариф для первого регионального оператора по обращению с отходами — компании "Эко-Комплекс". Официальное решение № 118 датировано 14 сентября 2018 года и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, дифференцированный по классам опасности твердых коммунальных отходов, для потребителей Барнаульской зоны на 2018 год", — сказано в документе.

Как видим, тариф на отходы четвертого класса опасности (без учета НДС) установлен на уровне 314,58 рубля за кубометр, для населения — 371,20 рубля за кубометр. В переводе на тонны это 1572,90 рубля (без учета НДС) и 1856,02 рубля для населения.

На отходы пятого класса тариф (без учета НДС) составляет 298,11 рубля за кубометр, 1490,53 рубля за тонну. Для населения: 351,77 рубля за куб и 1758,83 рубля за тонну.

Тариф действует до 31 декабря 2018 года. Он включает полный цикл сбора, вывоза, обработки, захоронения, утилизации ТКО. На 2019 год будет установлен новый тариф.

Единый тариф — это лишь одна составляющая платы. В платежке жителей будет сумма, которая получится после умножения тарифа на норматив и количество проживающих.

Норматив был утвержден ранее и для населения составляет:

в многоквартирном доме в Барнауле — 0,180 кубических метра в месяц на одного проживающего

в индивидуальном жилом доме в Барнауле — 0,180 куб.м./мес.

в многоквартирном и индивидуальном жилом доме в остальных городах и районах края — 0,121 куб.м./мес.

Также документом утверждена производственная программа для регоператора, рассчитанная до 31 декабря 2018 года.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, с 2019 года в Алтайском крае начнет действовать новая система сбора, транспортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. Работу должны организовать семь операторов. АО "Эко-Комплекс" по итогам конкурса стало регоператором Барнаульской зоны. В нее входит сам Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь районов (Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий). К работе компания должна приступить не позднее 1 января следующего года.