Житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине российский танкер "Механик Погодин", сообщает "РИА Новости", ссылаясь на местную газету.

Отмечается, что 38-летний мужчина управлял плавсредством в нетрезвом состоянии и в темноте не заметил российское судно.

В результате инцидента владелец моторной лодки получил множество травм и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

"Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. На борту находились 12 членов экипажа — граждан России. Причиной стали претензии к компании "ВЭБ-Лизинг", которая финансировала строительство судна в 2011 году и входит в санкционные списки Украины. Постоянный владелец судна — компания "В.Ф. Танкер", к которой у украинских властей нет претензий, подал иск в суд из-за незаконного задержания танкера.