Результаты голосования в Приморье на 13 участках отменил избирком

Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены на 13 участках из-за подозрений в фальсификации, передает ТАСС.

Об отмене результатов сообщили представители территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района Владивостока. Причиной послужила большая задержка во введении данных проголосовавших избирателей в систему ГАС "Выборы", которых там нет до сих пор.

Выборы главы Приморского края проходили 16 сентября. Вечером кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал, однако ночью неожиданно при подсчете 99,1% протоколов врио губернатора Приморского края, кандидат от власти Андрей Тарасенко обогнал коммуниста на 1,49%.

Причем, согласно данным местного избиркома, произошло это после обработки 0,26% протоколов, которые "залпом" дали Тарасенко более 13 тысяч голосов, в то время как у Ищенко не прибавилось ни одного голоса, напротив, голоса даже отнялись.

Коммунисты заявили, что не готовы признать итоги выборов, заявив о митингах. Кандидат от партии начал голодовку, но после ее прекратил, объяснив это тем, что началась масштабная проверка.