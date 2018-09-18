Результаты голосования в Приморье на 13 участках отменил избирком

Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены на 13 участках из-за подозрений в фальсификации, передает ТАСС.
Об отмене результатов сообщили представители территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района Владивостока. Причиной послужила большая задержка во введении данных проголосовавших избирателей в систему ГАС "Выборы", которых там нет до сих пор.
Выборы главы Приморского края проходили 16 сентября. Вечером кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал, однако ночью неожиданно при подсчете 99,1% протоколов врио губернатора Приморского края, кандидат от власти Андрей Тарасенко обогнал коммуниста на 1,49%.
Причем, согласно данным местного избиркома, произошло это после обработки 0,26% протоколов, которые "залпом" дали Тарасенко более 13 тысяч голосов, в то время как у Ищенко не прибавилось ни одного голоса, напротив, голоса даже отнялись.
Коммунисты заявили, что не готовы признать итоги выборов, заявив о митингах. Кандидат от партии начал голодовку, но после ее прекратил, объяснив это тем, что началась масштабная проверка.
Комментарии
Что то мне подсказывает,что будет 146% за Тарасенко)))))
Зассали жулики? Уголовные дела будут? Должны быть.
Другими словами приморцы молодцы, а Алтай облажался со своими коммунистами
Ищенко победил!!! они там идиоты в ЦИКе, пускай добровольно признаются в фальсификации. ЕдРо отстой, очередной раз хотели вытереть ноги о народ, такое не прощается.
И чо, я сильно сомневаюсь, что на этих "счетоводов" дела заведут. Ну не получилось в этот раз, попробуют в другой и другую схему.
А не чо. Приморцы голосовали, добились определенных результатов. Барнаульцы как сидели на попе ровно, так и сидят подняв лапки.
Всей душой болею за Андрея Ищенко. Надеюсь, его победу признает власть и уступит
Даешь референдум о присоединении АК к ПК