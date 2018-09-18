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Антимонопольщики Алтая взяли на контроль ситуацию с ценами на сжиженный газ

, ИА "Амител"
Специалисты УФАС начали расследование относительно ценообразования на сжиженный углеводородный газ в регионе

Фото: angi.ru

Антимонопольщики в Алтайском крае начали расследование, которое призвано ответить на вопросы относительно ценообразования на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на региональном рынке.

"Необходимость в проведении дополнительной проверки возникла в связи с ростом обращений, поступающих в управление от граждан и крестьянско-фермерских хозяйств региона, отмечающих значительный рост цен на сжиженные углеводородные газы, включая пропан-бутан, которым заправляются автовладельцы и используют в работе КФХ", — сообщили в краевом управлении Федеральной антимонопольной службы.

По словам руководителя регионального УФАС Степана Поспелова, основная причина роста цен уже официально названа — это увеличение закупочных оптовых цен, связанное с ростом котировок на внешних рынках.

"Наш оперативный мониторинг это подтверждает. Однако в данной ситуации мы проводим проверку торговой политики региональных компаний по реализации СУГ, чтобы разобраться, насколько текущее повышение оправдано и не противоречит принципам здоровой конкуренции, установленной антимонопольным законодательством", — добавил руководитель краевого антимонопольного ведомства.

В данный момент основным хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке сжиженного углеводородного газа, направлены запросы по вопросу формирования цен.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны участников рынка будут приняты меры антимонопольного реагирования", — резюмируют в УФАС.

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