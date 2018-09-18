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Отопительный сезон в Барнауле в этом году стартует 19 сентября — соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Сергей Дугин.
"Установить начало отопительного периода в городе Барнауле с 19.09.2018", — говорится в документе.
Первоочередное внимание будет уделено социальным объектам – детским садам, школам, медицинским учреждениям.
Что же касается подачи тепла в жилые дома, то она, напомним, носит заявительный характер. Для того чтобы подключить отопление, жильцам домов нужно обращаться в свои управляющие компании.
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Также отметим, что, по информации алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, запуск отопления в Барнауле займет порядка двух недель.
Комментарии
А если не обратишься в УК, вообще не дадут отопление что ли????????? Нельзя написать, когда весь город подключат к теплу.