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Виктор Томенко официально "разрешил" себе приступить к работе губернатора

, ИА "Амител"
Срок полномочий главы региона составит пять лет, до сентября 2023 года

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сразу после собственной инаугурации, прошедшей в Барнауле 17 сентября, издал указ, который официально санкционировал исполнение главой региона своих полномочий.

В документе, опубликованном на интернет-портале раскрытия правовой информации, сказано, что в соответствии со ст. 18-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ", а также ст. 80 Устава Алтайского края, "постановляю приступить к исполнению полномочий губернатора".

После чего стоит подпись Виктора Томенко и дата подписания документа — 17 сентября. Кроме того, указ имеет номер — 140. Такое большое количество нормативно-правовых актов данного вида объясняется тем, что с начала года их подписывал еще прежний глава региона — Александр Карлин.

Первым же указом самого Виктора Томенко (за номером 84) был документ от 1 июня 2018 года — "Об отставке правительства Алтайского края". Он был издан на второй день после того, как президент России Владимир Путин назначил бывшего председателя правительства Красноярского края врио губернатора Алтайского края.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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