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Проезд по площади Свободы в Барнауле закроют 20 сентября в связи с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона.

В итоге движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому в границах улиц Пушкина и Ползунова будет запрещено с 16:00 до 18:00.

Ввиду этого движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам: