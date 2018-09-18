Иллюстрации: bashinform.ru,yandex.ru/maps
Проезд по площади Свободы в Барнауле закроют 20 сентября в связи с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона.
В итоге движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому в границах улиц Пушкина и Ползунова будет запрещено с 16:00 до 18:00.
Ввиду этого движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:
- маршруты №17, 73: …проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут №47: …проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Большая Олонская – улица Мамонтова – площадь Баварина, в обратном направлении: площадь Баварина – улица Мамонтова – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский, далее – по маршруту;
- маршруты №55, №109, 109оп: …проспект Ленина – площадь Баварина – улица Мамонтова – улица Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …улица Аванесова – улица Мамонтова – площадь Баварина – проспект Ленина, далее – по маршруту;
- маршруты №57, 60: …проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Мамонтова – улица Большая Олонская – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам;
- маршрут №20: ...проспект Ленина – улица Льва Толстого – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака, в обратном направлении: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Мамонтова – площадь Баварина – проспект Ленина, далее – по маршруту.
Комментарии
То пробеги по центральной улице, то развод полицейских! Где такое слыхано?? Это центр города, вам, что мало стадионов? Кто за это отвечает? Томенко, пожалуйста объясни нашим чинушам где нужно разводами заниматься!!!
К митингу готовятся 22 сентября.