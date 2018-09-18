Автомобиль московского чиновника устроил ДТП на 100 млн рублей

В понедельник, 17 сентября, автомобиль Audi из гаража администрации правительства Москвы с соответствующим государственным номером устроил ДТП, рассказывают на YouTube-канале "Движение".

Как рассказывают очевидцы, правительственный автомобиль, двигаясь по Конюшковской улице, выполняя маневр (нарушая пункт 9.2 ПДД) поворота налево через две сплошные полосы (КоАП 12.15.3), не убедившись в безопасности, совершил столкновение с автомобилем Lamborghini, который двигался от улицы Новый Арбат.

После столкновения Audi осталась на встречной полосе, а Lamborghini отлетел на тротуар возле дома 36/5 по улице Новый Арбат, где совершил столкновение с автомобилями Porsche, Infiniti, Bentley, Mercedes G-класса. Также от разлета осколков пострадал припаркованный рядом Maybach.

После приезда ДПС водитель Audi признался в неправильном маневре, но истинную картину происшествия установит техническая экспертиза. В аварии пострадала машина известного блогера Гусейна Гасанова, о чем он рассказал в своем Instagram.

"Мы знаем, что после подобных аварий, где участвуют машины чиновников Москвы, вину возлагают на обычных граждан. Но в этом случае, когда рядом оказались несколько топовых блогеров и СМИ, полиции будет намного сложнее сфальсифицировать обстоятельства аварии. Мы внимательно следим за развитием событий. Канал "Движение", блогер Гасанов, блогер Лиса и другие будут контролировать ход дела. Убедительно просим ГИБДД и, в частности, 4 спецбат ГИБДД по ЦАО самым внимательным и непредвзятым образом организовать расследование этой аварии", — сообщается в описании под видео.