Центробанк обратил внимание на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и запланировал в ближайшее время изучить тарифы страхования, пишет РБК.

Регулятор решил провести их повторное исследование. По информации издания, заказать работу планируется до отправки в Минюст проекта указания о расширении тарифного коридора для ОСАГО в обе стороны на 20%.

В ЦБ отмечают, что причиной принятия решения о новом исследовании стало снижение выплат по ОСАГО в первой половине 2018 года. Регулятор желает понять, сохранится ли данная тенденция и почему вообще она возникла.

Планируется ли по итогам исследования повышать или понижать параметры расширения тарифного коридора, пока неизвестно.

Ранее Центробанк уже предупреждал о возможном изменении тарифного коридора по ОСАГО.