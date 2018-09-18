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Уроженец Барнаула осужден за покушение на поджог дома женщины, которая, как считал обвиняемый, распространяла про него различные слухи.

Как сообщили в краевой прокуратуре, судом установлено, что в мае 2018 года мужчина облил горючей жидкостью деревянную обшивку завалинки у жилого дома и зажигалкой поджег ее, отчего возник огонь, который стал распространяться по стене дома.

"Обнаружив пожар, потерпевшая самостоятельно ликвидировала очаг возгорания, при этом огнем могло быть уничтожено ее имущество на сумму более 220 000 рублей. Согласно выводам экспертов, причиной возникновения пожара послужило воспламенение горючих материалов стены дома от источников открытого огня", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Мужчина признал вину в полном объеме и объяснил свой поступок неприязнью к женщине, которая распространяла про него неприятные слухи.

В итоге суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно.