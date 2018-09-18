Вторник, 18 Сентябрь, 14:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,2
€ 79,36
441164
12°
Обь
115см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаВыборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Барнаулец пытался сжечь дом женщины из-за распространяемых ею слухов

, ИА "Амител"
Мужчину приговорили к году лишения свободы условно

Фото: newstracker.ru

Уроженец Барнаула осужден за покушение на поджог дома женщины, которая, как считал обвиняемый, распространяла про него различные слухи.

Как сообщили в краевой прокуратуре, судом установлено, что в мае 2018 года мужчина облил горючей жидкостью деревянную обшивку завалинки у жилого дома и зажигалкой поджег ее, отчего возник огонь, который стал распространяться по стене дома.

"Обнаружив пожар, потерпевшая самостоятельно ликвидировала очаг возгорания, при этом огнем могло быть уничтожено ее имущество на сумму более 220 000 рублей. Согласно выводам экспертов, причиной возникновения пожара послужило воспламенение горючих материалов стены дома от источников открытого огня", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Мужчина признал вину в полном объеме и объяснил свой поступок неприязнью к женщине, которая распространяла про него неприятные слухи.

В итоге суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14:49
Денег хватит: в детском саду-победителе рассказали, как потратят 500 тысяч 0
14:33
Центробанк недоволен тарифами по ОСАГО и планирует пересчитать их 0
14:22
Юноша пытался поступить в бийский вуз по фальшивому документу 0
14:13
Барнаулец пытался сжечь дом женщины из-за распространяемых ею слухов 0
14:02
Автомобиль московского чиновника устроил ДТП на 100 млн рублей 4
13:48
Проезд по площади Свободы перекроют в Барнауле 20 сентября 2
13:34
Украина планирует создать базу на Азовском море, чтобы вернуть Крым 2
13:23
Барнаульскому "мусорному" регоператору установили долгожданный тариф 2
13:11
Виктор Томенко официально "разрешил" себе приступить к работе губернатора 0
13:02
Украинец на лодке "Крым" врезался в российский танкер "Механик Погодин" 0
12:50
Барнаульцы выступили с танцевальным 3D-проектом в Шанхае 0
12:33
Результаты голосования в Приморье на 13 участках отменил избирком 8
12:22
Антимонопольщики Алтая взяли на контроль ситуацию с ценами на сжиженный газ 1
12:12
Пошла жара: отопительный сезон в Барнауле стартует 19 сентября 1
12:03
Молочная продукция может вскоре подорожать на 10-12% 7
11:48
Около 20 новых жалоб поступило на выборы губернатора Приморья 0
11:33
Карлин спустя 4 месяца после отставки "числится" губернатором в своем блоге 2
11:26
Новым гендиректором "Барнаултрансмаша" назначен Андрей Дунюшкин 5
11:14
СМИ сообщают о "критическом инциденте" на борту пропавшего Ил-20 19
11:02
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку 3
11:00
Бережно, быстро, качественно: какой компании доверить грузоперевозки 0
10:52
Громадная пробка в центре Барнаула до сих пор осложняет движение 1
10:42
Классный классный здесь: выбираем лучшего учителя по мнению читателей Amic 1
10:34
Бывший вице-премьер края Чиняков нашел работу в "Русской коже Алтай" 3
10:24
Виктор Томенко назначил Александра Карлина сенатором от Алтайского края 37
10:13
Реконструкцию сквера Кири Баева начали в Барнауле 1
10:02
Медведев рассмотрел бюджет национальной программы "Цифровая экономика" 2
10:00
Без слёз и "зубрёжки": как правильно выбрать школу английского для ребенка 2
09:47
Мужчина с татуировкой на левой руке пропал без вести в Алтайском крае 2
09:34
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20 3
09:30
Тренд на ужесточение ответственности: "Алтайэнергосбыт" наказал должников 0
09:14
Медведев уточнил условия для лишения компаний права управлять домами 2
09:03
Километровые пробки образовались в центре Барнаула из-за троллейбуса 3
09:00
День открытых дверей проведут в школе искусств для жителей Барнаула 0
08:54
Медведев заявил об усилении ответственности водителей за нарушение ПДД 7
08:38
США возложили на Сирию вину за сбитый российский Ил-20 7
08:26
Российский Ил-20 пропал с радаров во время возвращения на авиабазу Хмеймим 22
08:06
Когда пройдет "Благотворительный велопробег добрых дел – 2018"?  0
07:50
Квартиру с эркером и "толстенными" стенами продают в Барнауле за 6,5 млн 3
07:34
Древнее Бийска: как выглядит и чем живет самое старое село на Алтае 2
07:19
Социальное такси в Барнауле: сколько стоит и кто может воспользоваться 2
07:03
Кирпичный – значит надежный: где купить квартиру из качественного материала 6
06:48
Стало известно, где в Барнауле в ближайшие годы могут построить велодорожки 40
06:32
Я уколов не боюсь: почему надо прививаться от гриппа и где это сделать 1
06:17
Дожди покинут Алтайский край 18 сентября 0
06:01
Эксперты рассказали, как улучшить сеть общественного транспорта в Барнауле 10
05:55
Американский бизнес подумывает о полном уходе из России 6
04:31
США опровергли сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына 0
03:42
Шойгу: военной операции в Идлибе не будет 2
02:13
Прозрачный туалет с искусственным затемнением поразил соцсети 4
01:37
Физики не нашли следов других измерений в гравитационных волнах 0
00:40
Ученые развеяли миф о пользе аспирина 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.