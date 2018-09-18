Каждый пятый россиянин стремится сэкономить деньги на покупках, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Mail.Ru Research и сервиса объявлений "Юла".

Отмечается, что большая часть граждан России ищет скидки как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах.

Согласно полученным данным, количество просмотров в интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.

Скидки чаще всего интересуют людей в возрасте 25-44 лет. Большинство мужчин и женщин экономны в равной степени.

Только 12% россиян совершают покупки сразу, отмечается в исследовании.

Причину экономии россиян эксперты видят в упавших доходах. Впрочем, согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан страны выросли на 2,6%, в то время как в предыдущие четыре года динамика была отрицательной.