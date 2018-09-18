Каждый пятый россиянин стремится сэкономить деньги на покупках, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Mail.Ru Research и сервиса объявлений "Юла".
Отмечается, что большая часть граждан России ищет скидки как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах.
Согласно полученным данным, количество просмотров в интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.
Скидки чаще всего интересуют людей в возрасте 25-44 лет. Большинство мужчин и женщин экономны в равной степени.
Только 12% россиян совершают покупки сразу, отмечается в исследовании.
Причину экономии россиян эксперты видят в упавших доходах. Впрочем, согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан страны выросли на 2,6%, в то время как в предыдущие четыре года динамика была отрицательной.
Комментарии
т.е. только у 20% населения доходы выросли? а 80% как сидели на старых так и сидят и повезло еще если не снизились?
...несмотря на рост доходов.
Это значит, либо роста доходов нет, либо одно из двух.
Господам торгашам нужно чтобы люди неглядя швыряли деньги направо и налево. Посему культивируется то, что экономить и сравнивать цены позорно? Таких людей начтнают обзывать скрягами или нищебродами. А лично я ничего в этом плохого не вижу невзирая на уровень доходов.
18.09.2018 17:55 Повысились доходы у всех, как заявил Росстат. Однако россияне, черт их подери, все равно экономят на всем подряд, несмотря на рост доходов. Вывод - у россиян остается больше свободных денег на руках после всех необходимых трат, поскольку они больше получают и больше экономят. Отсюда вывод, что в России идет отличный рост реальных располагаемых доходов. Отсюда вывод, что домохозяйства в России (семьи) имеют еще больше свободных денег, чем ранее (в целом, можно уже говорить о 40-50 тысячах рублей в месяц, которые, грубо говоря, не на что тратить и можно откладывать). Далее вспоминаем про очень низкую инфляцию и про снижение цен на многие группы товаров в стране, и получаем, что фактически россиянин не только получает больше денег и, как следствие, имеет больше денег, но и может больше товаров и услуг купить на, скажем так, единицу денег. Но не забываем, что россиянин может, но не делает - он экономит. Где деньги? А раз есть свободные неиспользуемые деньги, значит можно их взять\изъять в пользу государства. Вот примерный ход мыслей какого-нибудь тупого чиновника... но не каждого чиновника, потому что невероятное их количество живет в заднице, как и все остальные, а именно те самые властьимущие, которые могут на что-то влиять.
Рост доходов у друзей пу и сынов Израиля
Рост доходов у них только на бумаге.