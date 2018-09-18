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Бизнес попросил у Медведева скидок за трудоустройство предпенсионеров

, ИА "Амител"
Просят снизить взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

Фото: rutvet.ru

Несколько крупных российских бизнес-объединений подготовили письмо для премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором его просят о послаблениях в рамках предстоящей пенсионной реформы, пишет "Коммерсант".

Инициировали обращение к премьеру "Опора России", Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Сообщается, что представители бизнеса просят, в частности, снизить взносы в Пенсионный фонд с 22% до 10-12% для граждан предпенсионного возраста, а также взносы в Фонд социального страхования с 2,9% до 2,5% для предпенсионеров, прошедших диспансеризацию.

Кроме того, по мнению предпринимателей, следует избавить от налогообложения их траты на образовательные проекты и поддержать региональные программы субсидирования занятости предпенсионеров.

Увеличенное пособие по безработице они предлагают сделать временной мерой. Неделей ранее президент России Владимир Путин предложил сократить период выплат пособий по безработице всем гражданам, кроме лиц предпенсионного возраста.

Напомним, ранее глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин отказался поддержать снижение ставки страховых взносов от работодателей за работников предпенсионного возраста.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ответственности за отказ трудоустраивать граждан предпенсионного возраста. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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