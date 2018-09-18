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Абитуриент одного из вузов Бийска пытался поступить в учебное заведение по подложному документу.

Как сообщили в МУ МВД России "Бийское", молодой человек предоставил ненастоящий диплом, свидетельствующий о победе в престижном всероссийском конкурсе.

В этой связи полицейские проводят предварительную проверку.

"Попытка нечестно заработать дополнительные баллы с целью поступления в вуз может окончиться для молодого человека судимостью и наказанием в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо арестом на срок до шести месяцев, предусмотренными частью 3 статьи 327 УК РФ", — отмечают в правоохранительном ведомстве.