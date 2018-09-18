Кандидат от "Единой России" и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам обработки 100% бюллетеней опередил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК.

За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

В Приморском крае прошел второй тур выборов главы региона. По мере подсчета голосов лидировал коммунист Ищенко. По итогам обработки 97,77% протоколов он набрал 50,37% голосов, а Тарасенко — 47,11%. Однако ситуация начала кардинально меняться ночью, после обработки 99% протоколов — кандидат от "Единой России" резко вырвался вперед. После обработки 99,03% бюллетеней он получил 49,02% голосов, а Ищенко набрал 48,56%.

В КПРФ заявили о массовых фальсификациях при подсчете голосов. Председатель партии Геннадий Зюганов назвал эту ситуацию "криминальным беспределом" и попросил президента России Владимира Путина вмешаться в нее. Штаб Тарасенко также пожаловался на КПРФ. В "Единой России" заявили, что у них есть доказательства подкупа коммунистами избирателей и подвозах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что все жалобы будут тщательно рассмотрены, только после этого подведут итоги выборов губернатора Приморского края. Она также допустила отмену результатов голосования.