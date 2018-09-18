Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, заявили в Минобороны, сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
По данным ведомства, 17 сентября около 22:00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.
"Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолёты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе", — сообщил Конашенков.
Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России.
По словам представителя Минобороны, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.
"В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — пояснил Конашенков.
Он также подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет", так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", — добавил Конашенков.
Комментарии
бей своих что бы чужие боялись)))
ахахаххавхахахаххааааааааааааааааааааааааааааахаххахахахах)))
А мы тут не при чём, а мы тут не при чём, кушаем мацу, играемся с мячом!))))
ВОЙНААААААААААААААА
какие санкции г-н. Путин применит к своим соплеменникам?
А как же хвалёная система "свой - гой"..ой пардон это у иудеев, у нас же "свой - чужой" она была на перезарядке? Вчера уволилась? Еётамнет?
КПРФ слились, сейчас Путин сольётся перед евреями, позор, шкуры, тьфу на вас
Возмездие по аэродромам противника калибрами - огонь!
Похоже, наше политическое руководство заигралось с поддержкой Асада. А вообще, всей правды мы не узнаем. Сказали что Сирийское ПВО, а могло быть и наше. Могли а франки сбить. И эфшестнадцатые... А нам скармливают версию про сирийские ПВО... Могли бы сказать что Петров с Бошировым случайно нажали на красную кнопку - и то более правдоподобно бы выглядело...
15:14
- гость -
Возмездие по аэродромам противника калибрами - огонь!
Бах-бабах....даванули пахучего по штанине с лампасами!
Друзья нам давно советовали посетить этот прекрасный город...
Вот и показали евреи свой оскал
Отмечается, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет
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А почему не отмечается, что сирийские средства управления авиацией не могли не видеть российский самолет?
18.09.2018 15:26
- гость -
Вот и показали евреи свой оскал
В сирийской армии служат евреи?
Для отвлечения от внутриполитических проблем связанных с проведением вторых туров выборов?
15:27
- гость -
Ага ага, сами свой же саломёт сбили, а теперь обидки начались. Сверхдержава 2018 год.
18.09.2018 15:28
- гость -
18.09.2018 15:26
- гость -
Вот и показали евреи свой оскал
В сирийской армии служат евреи?
- Таки да!
Теперь будет что Соловьеву и Скобеевым обсуждать. Ура! Есть чем кормить пенсионеров
В любом случае, наш Ил оказался не в том месте и не в то время... Жалко военнослужащих, так глупо закончивших свои жизни...
15:34
- гость -
Очень хотеть посмотреть, как Соловьёв будет клеймить братушек.
А эти конашенковы отлично заточены под вранье. Когда-то он в ежедневном режиме брехал с телевизора про тысячи и тысячи уничтоженных террористов, что за все время составило бы не один миллион голов. По идее там должна уже быть только выжженная земля!
15:39
- гость -
А эти конашенковы
У него атрофирована\ампутирована совесть.