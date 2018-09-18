Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, заявили в Минобороны, сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По данным ведомства, 17 сентября около 22:00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

"Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолёты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе", — сообщил Конашенков.

Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России.

По словам представителя Минобороны, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

"В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — пояснил Конашенков.

Он также подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет", так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", — добавил Конашенков.