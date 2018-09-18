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Минобороны: израильские летчики подставили российский Ил под сирийские ПВО

, ИА "Амител"
Отмечается, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет

Фото: antimaidan.ru

Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, заявили в Минобороны, сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По данным ведомства, 17 сентября около 22:00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

"Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолёты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе", — сообщил Конашенков.

Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России.

По словам представителя Минобороны, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

"В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — пояснил Конашенков.

Он также подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет", так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", — добавил Конашенков.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.09.2018 15:09
- гость -

бей своих что бы чужие боялись)))

0  0
18.09.2018 15:09
- гость -

ахахаххавхахахаххааааааааааааааааааааааааааааахаххахахахах)))
А мы тут не при чём, а мы тут не при чём, кушаем мацу, играемся с мячом!))))

0  0
18.09.2018 15:10
ПРАВДА

ВОЙНААААААААААААААА

0  0
18.09.2018 15:11
- гость -

какие санкции г-н. Путин применит к своим соплеменникам?

0  0
18.09.2018 15:13
- гость -

А как же хвалёная система "свой - гой"..ой пардон это у иудеев, у нас же "свой - чужой" она была на перезарядке? Вчера уволилась? Еётамнет?

0  0
18.09.2018 15:14
Володя

КПРФ слились, сейчас Путин сольётся перед евреями, позор, шкуры, тьфу на вас

0  0
18.09.2018 15:14
- гость -

Возмездие по аэродромам противника калибрами - огонь!

0  0
18.09.2018 15:19
- гость -

Похоже, наше политическое руководство заигралось с поддержкой Асада. А вообще, всей правды мы не узнаем. Сказали что Сирийское ПВО, а могло быть и наше. Могли а франки сбить. И эфшестнадцатые... А нам скармливают версию про сирийские ПВО... Могли бы сказать что Петров с Бошировым случайно нажали на красную кнопку - и то более правдоподобно бы выглядело...

0  0
18.09.2018 15:23
- гость -

15:14
- гость -
Возмездие по аэродромам противника калибрами - огонь!


Бах-бабах....даванули пахучего по штанине с лампасами!

0  0
18.09.2018 15:25
Пилоты Ф-16

Друзья нам давно советовали посетить этот прекрасный город...

0  0
18.09.2018 15:26
- гость -

Вот и показали евреи свой оскал

0  0
18.09.2018 15:27
- гость -

Отмечается, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет
---------------------------
А почему не отмечается, что сирийские средства управления авиацией не могли не видеть российский самолет?

0  0
18.09.2018 15:28
- гость -

18.09.2018 15:26
- гость -
Вот и показали евреи свой оскал

В сирийской армии служат евреи?

0  0
18.09.2018 15:29
Очередная многоходовка?

Для отвлечения от внутриполитических проблем связанных с проведением вторых туров выборов?

0  0
18.09.2018 15:30
- гость -

15:27
- гость -

Ага ага, сами свой же саломёт сбили, а теперь обидки начались. Сверхдержава 2018 год.

0  0
18.09.2018 15:32
- гость -

18.09.2018 15:28
- гость -
18.09.2018 15:26
- гость -
Вот и показали евреи свой оскал

В сирийской армии служат евреи?

- Таки да!

0  0
18.09.2018 15:34
- гость -

Теперь будет что Соловьеву и Скобеевым обсуждать. Ура! Есть чем кормить пенсионеров

0  0
18.09.2018 15:34
- гость -

В любом случае, наш Ил оказался не в том месте и не в то время... Жалко военнослужащих, так глупо закончивших свои жизни...

0  0
18.09.2018 15:36
- гость -

15:34
- гость -

Очень хотеть посмотреть, как Соловьёв будет клеймить братушек.
https://snob.ru/i/indoc/user_8356/a7a859a14c315772caa4558f8f50254f.jpg

0  0
18.09.2018 15:39
- гость -

А эти конашенковы отлично заточены под вранье. Когда-то он в ежедневном режиме брехал с телевизора про тысячи и тысячи уничтоженных террористов, что за все время составило бы не один миллион голов. По идее там должна уже быть только выжженная земля!

0  0
18.09.2018 15:40
- гость -

15:39
- гость -
А эти конашенковы

У него атрофирована\ампутирована совесть.

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