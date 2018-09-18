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Бывший сотрудник УФСИН в Горном Алтае приговорен к исправительным работам за мелкое взяточничество.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в ноябре прошлого года в Майминском районе обвиняемый, занимая должность оперуполномоченного оперативного отдела Федерального казенного учреждения Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Алтай, из корыстных побуждений за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей передал одному из осужденных пять мобильных телефонов.

В итоге суд приговорил его к исправительным работам сроком на семь месяцев с удержанием 20% из заработной платы осужденного в доход государства.