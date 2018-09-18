Лютеране обеспокоены укладкой ливневки на месте захоронений в Барнауле

Фото: Александра Франца

Коммунальные работы по ремонту водопровода на площади Свободы в Барнауле могут стать причиной разрушения захоронений середины XVIII века, сообщил Amic.ru лютеранский пастор и епископ Александр Франц.

По его словам, 18 сентября должны продолжиться ремонтно-коммунальные работы по прокладке трубопровода по улице Ползунова. С выходом их на площадь Свободы это может стать угрозой для исторических захоронений, производимых здесь еще с середины XVIII века. В частности, в данной части города были погребены изобретатель паровой машины Иван Ползунов, первый главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр и другие.

"В Барнауле установлен памятник Ивану Ползунову, его именем названа улица и технический университет. Начиная со школьного возраста, каждый ребенок узнает, чем прославился этот человек, где он жил, но вот как выглядел и где находится его могила, куда можно было возложить цветы - на эти вопросы у нас ответа нет. А хотелось бы знать, ведь это знаменитость и гордость Алтая", — уверен он.

Франц отметил, что захоронения появились после завершения строительства в 1749 году первой барнаульской православной церкви апостолов Петра и Павла. Пастор призывает остановить все строительные работы и дать возможность археологам обследовать данную территорию для возможного обнаружения останков.

"Кто должен взять на себя инициативу спасать наше общее и конкретное историческое прошлое? Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края и администрация Барнаула никак пока себя не проявили в этом вопросе. Печальный опыт общего бездействия, как это было в июле 2017 года, когда при проведении коммунальных работ недалеко от улицы Ползунова уже были найдены могилы XVIII века, мы имеем", — подчеркнул он.

Франц обратился к строителям с просьбой о том, чтобы после обнаружения признаков захоронений на данной территории они оставили строительную технику. Основанием будут найденные артефакты и особый статус, подтверждаемый постановлением АКЗС "Об историко-культурном наследии Алтайского края", где эта часть города с площадью Свободы признавалась охраняемым местом как "территория бывшего заводского кладбища".