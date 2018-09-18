Детский сад № 94 занял первое место в голосовании за лучшее дошкольное учреждение. Главный приз — 500 тыс. рублей - садик получит уже в октябре 2018 года. Куда пойдут деньги — вопрос закрытый. Руководство учреждения, воспитатели и родители решение приняли единогласно: полмиллиона рублей пойдут на замену оборудования на детских площадках.

"Средства пойдут на приобретение и замену оборудования для игровых участков на территории детского сада. У нас будут новые современные карусели, качели. Пообещали, что в октябре поступят деньги. Начали выбирать уже, присмотрели, распланировали, знаем, что приобрести. У нас всего четыре группы и всего четыре участка. Так что денег хватит", — рассказала заведующая детским садом № 94 Наталья Чучманова.

Также заведующая добавила, что для нее победа в голосовании оказалась сюрпризом. В детском саду всего четыре группы, где воспитывается 114 ребятишек. Со дня основания и до 2010-го сад находился в ведомстве ГУВД, затем его передали в муниципальную собственность города.

Чтобы победить, работники детского сада провели работу с родителями, просили проголосовать за их учреждение. Кстати, на избирательные участки приходили не только мамы и папы воспитанников, но и ребята, которые когда-то ходили в этот садик. Напомним, голосовать за лучший детский сад можно было с 14 лет.

"Наша задача была информировать родителей, чтобы они поддержали детский сад. Я находилась в счетной комиссии на избирательном участке как представитель детского сада. Когда подсчитывали голоса, видела, что кучка голосов растет. Результат мы узнали только через неделю. Сколько было радости, когда нам сообщили, что наш детский сад занял первое место! Мы буквально до слез радовались — родители, дети. Прыгали, обнимались", — рассказала воспитатель подготовительной группы Римма Володькина.

Уже решено, что голосование за лучший детский сад повторится в следующем году. Предположительно, оно состоится весной 2019-го. И скорее всего, изменится формат: голосование станет интерактивным. Что касается призового фонда, то он не изменится.

Напомним, в голосовании приняли участие 70 798 человек. Места распределились следующим образом:

Центральный район:

1 место — детский сад №208 (п. Борзовая Заимка)

2 место — детсад №9 (п. Затон)

3 место — детский сад № 30. Здесь воспитываются дети с нарушением зрения.

Железнодорожный район:

1 место — детский сад № 94

2 место — детский сад № 50 (для детей с нарушением зрения)

3 место — детский сад № 107

Индустриальный район:

1 место — детский сад № 236 (с. Власиха)

2 место — детский сад № 269 (п. Спутник)

3 место — детский сад № 230

Октябрьский район:

1 место — детский сад № 16

2 место — детский сад № 213

3 место — детский сад № 28 (п. Восточный)

Ленинский район:

1 место — детский сад № 190

2 место — детский сад № 255

3 место — детский сад № 185