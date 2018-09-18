Фото: fotobus.msk.ru

Стоимость проезда увеличится в общественном транспорте Рубцовска с 1 октября, сообщает "Алтайская правда".

По данным городской администрации, 20 рублей проезд будет стоить в автобусах №4, №5, №5к, №6, №9, №24. А вот пассажиры, которые отправятся в садоводства на маршрутах №107, №118, №125, будут платить по 30 рублей.

При этом стоимость месячного проездного билета на городских автобусных маршрутах остается прежней. Учащимся общеобразовательных организаций он обойдется в 300 рублей, а студентам в 610 рублей.