Фото: Минстройтранс по Алтайскому краю

Подрядная организация "Юго-Восточное ДСУ" заасфальтирует 8 км автодороги к игорной зоне "Сибирская монета". Как сообщает минстройтранс по Алтайскому краю, все работы должны быть завершены к ноябрю 2019 года.

В настоящее время осуществляется исправление старого дорожного профиля с добавлением нового материала, ведется устройство укрепленного цементом основания при помощи технологии холодного ресайклинга и покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси.

Протяженность обновляемого участка ­ – почти 8 км. Общая стоимость ремонта составляет 157, 6 миллиона рублей, средства выделены из краевого бюджета. Ширина дороги составит 7 метров, а сама она будет иметь третью категорию. Отметим, что в 2017 году выручка ДСУ составила около 1,2 миллиарда рублей.

"Сибирская монета" в Алтайском крае — одна из шести официальных игровых площадок в России. Зона площадью 2,3 тысячи га находится в 280 км от Барнаула. Она граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Предполагается, что инвестиции в развитие игорной зоны к 2020 году составят 30 млрд руб. Проект подразумевает создание казино, спортивных объектов, ресторанов, отелей, кинотеатра. Игорно-развлекательный комплекс Altai Palace запущен в конце 2014 года.

При этом многие туристы неоднократно критиковали проект игорной зоны в Алтайском крае за отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры.