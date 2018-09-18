Фото: Минстройтранс по Алтайскому краю
Подрядная организация "Юго-Восточное ДСУ" заасфальтирует 8 км автодороги к игорной зоне "Сибирская монета". Как сообщает минстройтранс по Алтайскому краю, все работы должны быть завершены к ноябрю 2019 года.
В настоящее время осуществляется исправление старого дорожного профиля с добавлением нового материала, ведется устройство укрепленного цементом основания при помощи технологии холодного ресайклинга и покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси.
Протяженность обновляемого участка – почти 8 км. Общая стоимость ремонта составляет 157, 6 миллиона рублей, средства выделены из краевого бюджета. Ширина дороги составит 7 метров, а сама она будет иметь третью категорию. Отметим, что в 2017 году выручка ДСУ составила около 1,2 миллиарда рублей.
"Сибирская монета" в Алтайском крае — одна из шести официальных игровых площадок в России. Зона площадью 2,3 тысячи га находится в 280 км от Барнаула. Она граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".
Предполагается, что инвестиции в развитие игорной зоны к 2020 году составят 30 млрд руб. Проект подразумевает создание казино, спортивных объектов, ресторанов, отелей, кинотеатра. Игорно-развлекательный комплекс Altai Palace запущен в конце 2014 года.
При этом многие туристы неоднократно критиковали проект игорной зоны в Алтайском крае за отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры.
Комментарии
А вот сюда уходят ваши зарплаты, которые должны быть хотя бы на уровне Новосибирска, но явно не последними в стране. Чтобы богачи комфортно ездили и развлекались. Голосуйте и дальше за Карлина-Томенко. Т.н. коммунистам отдельный привет, которые по указке сверху не выставили на выборы своего кандидата. Ну и электорату их тоже, потому что не оторвали одно место, не сходили и не проголосовали против.