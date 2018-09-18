Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия оставляет за собой право на ответ после враждебных действий израильской стороны в Сирии, в результате которых был сбит Ил-20 с людьми на борту, сообщает "РИА Новости".

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", — сказал Конашенков.

В Минобороны заявили, что Ил-20 сбила сирийская ПВО после того, как его подставили под удар израильские летчики. Конашенков подчеркнул, что летчики на F-16 прикрылись российским самолетом: "В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".

Израиль отказался комментировать как сам инцидент, так и налет на Сирию.

В военном ведомстве обвинили Израиль в безответственных действиях при совершении атаки на сирийские объекты. "Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — подчеркнул Конашенков. Он рассказал, что Израиль заранее не предупредил о готовящемся ударе по Сирии.

Российский самолет Ил-20 пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия 18 сентября.

На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. По другим данным, людей на борту было 15. Организована поисково-спасательная операция.