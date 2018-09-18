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Минобороны: Россия оставила за собой право ответить Израилю за сбитый Ил-20

, ИА "Амител"
"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - сказал Конашенков

Фото: ru.armeniasputnik.am

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия оставляет за собой право на ответ после враждебных действий израильской стороны в Сирии, в результате которых был сбит Ил-20 с людьми на борту, сообщает "РИА Новости".

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", — сказал Конашенков.

В Минобороны заявили, что Ил-20 сбила сирийская ПВО после того, как его подставили под удар израильские летчики. Конашенков подчеркнул, что летчики на F-16 прикрылись российским самолетом: "В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".

Израиль отказался комментировать как сам инцидент, так и налет на Сирию.

В военном ведомстве обвинили Израиль в безответственных действиях при совершении атаки на сирийские объекты. "Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — подчеркнул Конашенков. Он рассказал, что Израиль заранее не предупредил о готовящемся ударе по Сирии.

Российский самолет Ил-20 пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия 18 сентября.

На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. По другим данным, людей на борту было 15. Организована поисково-спасательная операция.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.09.2018 15:37
- гость -

Как бы не поплатились за такие слова генералы МО. С "партнерами" так нельзя, обидчивые они очень.

0  0
18.09.2018 15:39
-гость-

на месте Р. Абрамовича я бы напрягся

0  0
18.09.2018 15:40
Володя

Конашенков, увольняйся, вас подставят мужики

0  0
18.09.2018 15:40
- гость -

у нас почти все олигархи с гражданством Израиля, какой может быть ответ?

0  0
18.09.2018 15:44
- гость -

какой может быть ответ?

Известно какой - россиянам повысят налоги, цену на топливо и жкх!

0  0
18.09.2018 15:45
BLATNOI

Российский самолет с 15 военными сбит ПВО Сирии
Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, сообщает Минобороны РФ.

0  0
18.09.2018 15:46
- гость -

Ответ будет заключаться в истерическом выпаде Маши Захаровой на пресс-конференции

0  0
18.09.2018 15:50
- гость -

Хорошо бы заранее предупредили хотябы за час до начала Армагеддона. Нужно успеть еще купить спички, консервы, ну и ватник по-теплее

0  0
18.09.2018 15:54
- гость -

15:46
- гость -

Представляю истерику "дырявой шлюпки" Захаровой))

0  0
18.09.2018 15:57
Володя

Право на ответ есть, оно и останется правом и не более

0  0
18.09.2018 15:57
- гость -

Ответ будет жестким. А каким он будет - сегодня обсудят приглашенные евреи в программе еврея на тему плохого поступка евреев.

0  0
18.09.2018 16:00
- гость -

Кто опять подставил кролика Роджера (путина)? На сей раз евреи, Еврейскую АО переименовать в Русскую АО

0  0
18.09.2018 16:02
- гость -

Звучит красиво! Израиль виноват, что сирийцы сбили российский самолёт. Неужели Украина не виновата? Странно , все уже привыкли.

0  0
18.09.2018 16:03
- гость -

В комментарии призываются барнаульские эксперты по вооружению из 8б!
Хочу всё знать о системе "свой-чужой" !

0  0
18.09.2018 16:04
Володя

Шойгу, бери всё в свои руки, эти чмыри давно проданы

0  0
18.09.2018 16:10
- гость -

Идиоты сидящие в Мин.обороне РФ, несут бред какой-то и пытаются как всегда всё свалить с больной головы на здоровую - Израиль наносил свои удары по наземным целям, а не по воздушным, старикан-шпион ИЛ-20 находился в это время в небе за 35 км. от берега Латакии, какая связь между этим, кроме того что у сирийских друзей России руки традиционно из задницы растут, а ума как не было так и нет.

0  0
18.09.2018 16:11
- гость -

В 1981 году началось новое обострение обстановки в Ливане, связанное с нападением сирийских войск на христианский город Захле в долине Бекаа. Сирийские войска продвинулись на север в горные районы к северу от шоссе Дамаск — Бейрут и к северо-востоку от Бейрута. В июле 1981 года боевики ООП подвергли обстрелу из 130-мм дальнобойных советских орудий и систем залпового огня «Град» 33 израильских города (Кирьят-Шмона, Нахария, Метула…) и сельскохозяйственные поселения вдоль северной границы Израиля. Артиллерийская перестрелка на северной границе Израиля продолжалась на протяжении десяти дней[1] [2]. Всего с 10 по 20 июля 1981 ООП выпустила по северу Израиля 1970 снарядов «Катюша», в результате погибло 6 израильтян, а 111 было ранено[3]). Жизнь в Кирьят-Шмоне была парализована, многие жители города были вынуждены покинуть свои дома.

0  0
18.09.2018 16:12
- гость -

7—11 июня 1982 года в небе над Ливаном развернулись ряд воздушных сражений между боевыми самолётами сирийских и израильских ВВС. С обеих сторон в них участвовало около 350 самолётов. Согласно оценкам участников событий, в отдельных фрагментах боёв одновременно участвовало по 120—200 боевых машин. Всего сирийские ВВС за это время, по разным оценкам, потеряли 78—82 самолёта МиГ-21, МиГ-23 и Су-22. У израильтян потерь не было[11][13]

0  0
18.09.2018 16:15
- гость -

16:10
- гость -
старикан-шпион ИЛ-20 находился в это время в небе за 35 км. от берега Латакии, какая связь между этим,

Да никакой связи, просто "старикан ИЛ-20" был единственным пятнышком на индикаторе...по нему и всекли возможно с перепоя или из-за неработающего в помещении кондиционера.

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