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Конкурс на осуществление перевозок по маршрутам №18, №33, №54, №58, №77, №121 по нерегулируемым тарифам объявили в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

Заявки на участие в открытом конкурсе с приложением документов принимаются с 17 сентября по 12 октября в будние дни с 08:00 до 17:00 (пятница до 16:00) по адресу: Барнаул, улица Короленко, 58, кабинет 12.

В мэрии уточняют, что при оценивании заявок комиссия будет учитывать опыт участника конкурса в осуществлении регулярных перевозок, а также состояние автопарка, количество дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика.

Итоги конкурса планируется подвести 1 ноября.

Телефон для справок: (3852) 371-618.