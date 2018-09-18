Российское посольство в Тель-Авиве обеспокоено участившимися в последние годы случаями отказа россиянам в пропуске в Израиль, сообщает RT.

Отмечается, что у решивших посетить Израиль россиян возникают проблемы. В частности, по данным представительства РФ, в прошлом году таких случаев было свыше 1,4 тыс. — почти по четыре случая каждый день.

Издание сообщает, что Москва сделала соответствующий запрос, но не все ответы Тель-Авива по данной теме оказались удовлетворительными.

Вопрос планируется обсудить в Москве. В октябре в столице должны пройти межведомственные переговоры по консульским вопросам.