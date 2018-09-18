Обнаружено место падения сбитого в Сирии российского Ил-20

Минобороны России заявило об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии, сообщает "РИА Новости"

"На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что найдены фрагменты тел экипажа самолета и личные вещи: "На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета".

Ранее сообщалось, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право на адекватные ответные меры на действия Израиля.