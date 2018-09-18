Обнаружено место падения сбитого в Сирии российского Ил-20

Минобороны России заявило об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии, сообщает "РИА Новости"
"На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)", — отметили в ведомстве.
Сообщается, что найдены фрагменты тел экипажа самолета и личные вещи: "На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета".
Ранее сообщалось, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право на адекватные ответные меры на действия Израиля.
Комментарии
Ранее сообщалось, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии.
Это всё что нужно знать о российской системе опознавания "свой-чужой".
Наш лучший самолет радиоразведки , один из 20 стоящих на вооружении выпуска 56-года
Стыд и позор, разведчик не смог уйти от своей устаревшей ракеты , кого он собирался "обнаруживать" ?
Там и электроника еще наверное 56-го года выпуска на перфокартах, да и сирийские РЛС 60-х годов прошлого века - ламповые
Сирийские горе-"союзники" сбили российский самолёт.
Виноваты в этом сверхзвуковые F-16 ВВС Израиля, которые «прикрывались» российским самолётом, модели «ЗАЗ 968М». летящим со скоростью телеги.
Уходить надо было из Сирии еще 2017 году когда мы там всех победили. А теперь получается что, нет никого мы там и не побеждали. Гибнут россияне...