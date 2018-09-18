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Сразу несколько случаев выхода медведей к людям зафиксировано в Новосибирской области, сообщает "Интерфакс".

По словам заместителя начальника управления по охране животного мира областного минприроды Константина Никулина, последний такой случай был в селе Пенек в Чулымском районе.

"Это было вчера — медведица или медведь ночью задрала двух баранчиков. Написал глава Чулымского района в министерство письмо, чтобы приняли меры по отстрелу этого животного, министерство подготовило приказ о регулировании", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, аналогичные случаи имели место в Куйбышевском, Колыванском, Коченевском районах области. Константин Никулин добавил, что медведи либо выходят к населенным пунктам, либо нападают на домашних животных, которые пасутся без присмотра.

При этом представитель областного минприроды уточняет, что, как правило, в населенные пункты выходят старые, больные или раненые медведи либо те животные, которым не хватило пищи в дикой природе.