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Размер штрафа за пропуск депутатом Госдумы пленарного заседания без уважительной причины снизили в нижней палате федерального парламента, передает "РИА Новости".

Теперь за прогул народному избраннику придется платить одну девятую часть от зарплаты, а не одну шестую.

Говоря об этом изменении, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: "Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы".

Ранее в нижней палате парламента РФ было принято постановление, согласно которому пленарные заседания Госдумы будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00.