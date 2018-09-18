Фото: rostovgazeta.ru
Размер штрафа за пропуск депутатом Госдумы пленарного заседания без уважительной причины снизили в нижней палате федерального парламента, передает "РИА Новости".
Теперь за прогул народному избраннику придется платить одну девятую часть от зарплаты, а не одну шестую.
Говоря об этом изменении, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: "Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы".
Ранее в нижней палате парламента РФ было принято постановление, согласно которому пленарные заседания Госдумы будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00.
Комментарии
И зарплату им надо увеличить... А то совсем уработались касатики...
народу штрафы повышают, а себе снижают, отлично придумали)))
Ну представьте, какая это сложная работа - три раза в неделю по 4 часа сидеть в кожаном кресле и тупить. Эт вам не за станком ишачить за 15 тыщ 6 дней в неделю по 12 часов.
На сколько знаю, за прогулы увольняют по статье... Даже тут депутаты вне закона!
а зачем нам дор....ды
у Володина совести нет.
18.09.2018 17:22
- гость -
а зачем ты ишачишь за 15 тысяч почти без выходных? или ты такой специалист, что больше тебе просто стыдно платить?