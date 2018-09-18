Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20 в Сирии

Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Латакии, сообщает "РИА Новости".
В Минобороны России ранее сообщили, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии.
В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.
Минобороны заявило об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии. На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета".
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне".
Комментарии
Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле
Инженер-строитель, кандидат экономических наук обвиняет евреев?
честно говоря, я лично не уверен, что совесть наших военных не запачкана. По сути сами сбили своими же ракетами, свой самолет. При чем тут самолеты Израиля. Ну да прятались они за нашим, а стреляющие куда стреляли то? У нас типа самая крутая система - разве не видела там наш самолет?
А часовню тоже я развалил? (с)
медаль будут вручать или С-400 будут предлагать за невозвратный кредит приобрести?
Тоже не понятно, почему не хотят посадить на бутылку горе-стрелков из ПВО.
18:20
- гость -
Ракета мало того что промазала, так ещё и уханькала свой же самолёт.
Комплекс С-200:
Википедия:
"Наведение на цель.
Ракета 5В21А имеет полуактивную головку самонаведения, основным назначением которой является прием отраженных сигналов от цели, автоматическое сопровождение цели по углам, по дальности и скорости до старта ракеты и после её старта до встречи с целью, выработка команд управления на автопилот для наведения ракеты на цель."
"Радиолокатор подсвета цели (РПЦ) системы С-200 имеет наименование 5Н62 (НАТО: Square Pair), дальность зоны обнаружения - около 400 км. Состоит из двух кабин, одну из которых составляет собственно радиолокатор, а во второй находится пункт управления и ЦВМ «Пламя-КВ». Используется для сопровождения и подсвета целей. Является основным слабым местом комплекса: имея параболическую конструкцию, способен сопровождать только одну цель, в случае обнаружения отделяющейся цели вручную переключается на неё."
Исходя из этого описания: какая цель выбрана еще до пуска ракеты - та и будет поражена. Если после пуска ракеты отметка цели разделилась на две - выбор вручную какую поражать.
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Получается что расчет сирийского комплекса С-200 не отличил израильские F-16 от российского Ил-18. Неужели сирийские ПВО не имели информации об Ил-20?