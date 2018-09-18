Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20 в Сирии

Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Латакии, сообщает "РИА Новости".

В Минобороны России ранее сообщили, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии.

В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

Минобороны заявило об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии. На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета".

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне".