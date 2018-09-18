Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой в Абакане

23-летняя пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева была найдена в своем доме в Абакане без признаков жизни, сообщают "Вести".

Тело спортсменки обнаружили друзья, которые вызвали реанимационную бригаду. Как отмечается на сайте министерства спорта Республики Хакасия, предварительной версией гибели Каратеевой является отравление угарным газом.

Каратеева была победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом она являлась членом сборной России.