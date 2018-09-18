Новак назвал цену на нефть в долгосрочном периоде

Министр энергетики России Александр Новак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил, что стоимость нефти в долгосрочном периоде составит около $50 за баррель, передает ТАСС.

"В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель", — доложил Новак.

Он пояснил, что нынешняя ситуация с ценами до $70-80 носит в том числе конъюнктурный характер.

Максимальная цена на нефть в конце 2018 года составит 80 долларов за баррель — такое заявление ранее сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Центробанк ранее спрогнозировал, что в 2020-2021 годах баррель нефти будет стоить $55.