Священник Рубцовской епархии Михаил Киселев получил высокую государственную награду, сообщается на сайте епархии.

"Указом Президента РФ №461 от 30.07.2018г. ПКРВВ 34 омсбр протоиерей Михаил Киселев за успешное выполнение специальных задач по духовному окормлению военнослужащих российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике награжден государственной наградой — медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Поздравляем отца Михаила Киселева с высокой заслуженной наградой, желаем здоровья, Божией помощи и дальнейших успехов на службе Церкви и Родине", — говорится на сайте епархии.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы, а также за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.