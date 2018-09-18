Фото: Amic.ru\Александр Вилисов

В Барнауле вечером во вторник, 18 сентября, в районе пересечения улицы Малахова и Павловского тракта произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате происшествия была снесена опора освещения, которая упала на проезжую часть. Автомобили, как рассказал Amic.ru очевидец, развернуло по разные стороны дороги. Отмечается, что серьезных травм пострадавшие не получили.

Как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22", за рулем одного из автомобилей находилась женщина. В одной из машин были двое детей. В паблике опубликовано видео с места происшествия.

"Женщина начала совершать резкий маневр с левого ряда в правый. Ударилась правой стороной о бордюр и резко дернулась влево. Ударила в крыло бордовой машине. Бордовую понесло в столб, она срезала столб, и ее понесло влево", — рассказала жительница города, которая, как она сама отметила, двигалась позади виновницы.

После ДТП в указанном районе города образовались большие заторы сразу на нескольких дорогах. В частности, пробка в пять километров начиналась с проспекта Строителей и дальше шла по Павловскому тракту вплоть до кольца на пересечении с Малахова. Более скромная по размерам пробка образовалась на улице Малахова. Кроме того, заторы образовались и на примыкающих улицах. Так, к примеру, на Малахова сложно выехать с улицы Транзитной из-за полукилометровой пробки. Практически нереальным стало также попадание на Строителей с улицы Челюскинцев, где автовладельцев встретила пробка в 900 метров.