Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения весенней ситуации, когда в России значительно выросли цены на топливо, сообщает "РИА Новости".

"Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран", — сказал Медведев на совещании по стимулированию добычи нефти.

По его словам, необходимо жестко контролировать ситуацию на топливном рынке. Также он отметил, что если динамика цен станет неконтролируемой, властям придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.

"Как вы знаете, такая возможность законодательством предусмотрена, но рассчитываю на то, что к этому инструменту все-таки правительству прибегать не потребуется, и рассчитываю на то, что руководители нефтяных компаний в этом смысле то, что я сказал, услышали", — заявил Медведев.