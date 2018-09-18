Путин призвал не сравнивать ситуацию с Ил-20 со сбитым Турцией Су-24

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что не стоит сравнивать ситуацию с российским самолётом Ил-20 и событиями 2015 года, когда Турция сбила Су-24 ВКС России, сообщает RT.

"Что касается сравнения с известными событиями, когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться", — сказал Путин.

В Министерстве обороны сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолетов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолет Ил-20. Позднее обломки были найдены у берегов Латакии.

В ведомстве заявили, что израильские летчики сознательно подставили Ил под удар ПВО.