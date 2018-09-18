Минкультуры не собирается ограничивать показ зарубежных фильмов

Глава Минкультуры Владимир Мединский опроверг намерение ведомства ограничить показ в кинотеатрах России зарубежных фильмов, пишут "Известия".

"Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом", — отметил Мединский.

По его словам, суть инициативы — в ограничении до 35% от общего количества сеансов каждого фильма из числа демонстрируемых в течение дня. Это позволит обеспечить зрителям выбор, какую именно картину предпочесть для просмотра.

Предложения, как подчеркнул глава Минкультуры, пока находятся на этапе проработки.