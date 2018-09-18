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Шойгу раскрыл цель последнего полета Ил-20

, ИА "Амител"
Он отметил, что Израиль предупредил РФ об ударе по Сирии ровно за минуту

Фото: evo-rus.com

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российский самолет Ил-20, сбитый над Средиземным морем, занимался сбором разведданных о беспилотниках боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщает "Интерфакс". 

Шойгу рассказал, что российский самолет-разведчик Ил-20 выполнял задание по сбору данных: "Выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии".

Также он отметил, что Израиль предупредил РФ об ударе по Сирии ровно за минуту до того, как был нанесен удар, что очень поздно.

"Израильская авиация без предупреждения — если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара — предупредила, уведомила нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", — пояснил министр.

Шойгу также добавил, что Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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