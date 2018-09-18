Президент России Владимир Путин заявил, что ответом на гибель экипажа самолета-разведчика Ил-20 станет усиление безопасности российских военных на территории Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Это будут такие шаги, которые заметят все", — отметил Путин.

Он также принес соболезнования близким погибших военных.

Кроме того, он призвал не сравнивать трагедию с Ил-20 с ситуацией, когда турецкий истребитель сбил российский истребитель.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии над Средиземным морем вечером в понедельник, 17 сентября. Министерство обороны России возложило ответственность на военных Израиля, которые без предупреждения наносили удар по сирийским объектам. В результате погибли 15 членов экипажа Ил-20. Армия Израиля выпустила ответное заявление, в котором подчеркнула, что сирийские ПВО вели беспорядочный огонь и не обращали внимания на принадлежность самолетов.