Вторник, 18 Сентябрь, 22:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,75
€ 79,17
440668
7°
Обь
115см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаВыборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Путин об ответе России на гибель экипажа Ил-20 в Сирии: "Это заметят все"

, ИА "Амител"
Он также принес соболезнования близким погибших военных

Фото: perepel-krym.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ответом на гибель экипажа самолета-разведчика Ил-20 станет усиление безопасности российских военных на территории Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Это будут такие шаги, которые заметят все", — отметил Путин.

Он также принес соболезнования близким погибших военных.

Кроме того, он призвал не сравнивать трагедию с Ил-20 с ситуацией, когда турецкий истребитель сбил российский истребитель. 

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии над Средиземным морем вечером в понедельник, 17 сентября. Министерство обороны России возложило ответственность на военных Израиля, которые без предупреждения наносили удар по сирийским объектам. В результате погибли 15 членов экипажа Ил-20. Армия Израиля выпустила ответное заявление, в котором подчеркнула, что сирийские ПВО вели беспорядочный огонь и не обращали внимания на принадлежность самолетов.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.09.2018 22:28
Пионер

Все граждане РФ это на своей шкуре заметят, да Вова?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
22:56
Минфин поддержал идею отказаться от доллара в российской экономике 0
22:47
Правительство Москвы отправлено в отставку указом Собянина 0
22:24
Путин об ответе России на гибель экипажа Ил-20 в Сирии: "Это заметят все" 1
21:53
Шойгу раскрыл цель последнего полета Ил-20 0
21:36
Минкультуры не собирается ограничивать показ зарубежных фильмов 0
21:27
Минздрав изучит предложение ввести в России сухой закон 0
20:51
Путин призвал не сравнивать ситуацию с Ил-20 со сбитым Турцией Су-24 1
20:36
Названы самые популярные функции смартфона 0
20:16
Медведев: в этом году лимит повышения цен на топливо уже выбран 0
19:37
ДТП со сносом столба и пятикилометровой пробкой произошло в Барнауле 2
19:34
Рубцовский священник получил от президента награду за духовное окормление 0
19:08
Коротко о главном: сенатор Карлин, древнейшее село Алтая и "мусорный" тариф
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 сентября
18:45
Новак назвал цену на нефть в долгосрочном периоде 1
18:29
Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой в Абакане 2
18:11
Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20 в Сирии 9
17:51
Каждый пятый россиянин экономит на покупках, несмотря на рост доходов 6
17:34
Экс-сотрудник УФСИН приговорен на Алтае к исправительным работам за взятку 0
17:22
Россиянам массово отказывают в посещении Израиля 1
17:13
Бизнес попросил у Медведева скидок за трудоустройство предпенсионеров 0
17:02
Штраф за прогул пленарного заседания снизили для депутатов Госдумы 9
16:49
Медведи повадились выходить из лесов к людям в Новосибирской области 1
16:32
Мотоцикл опрокинулся в Барнауле, водителя доставили в больницу 0
16:21
Шесть маршрутов общественного транспорта в Барнауле выставили на конкурс 0
16:14
Обнаружено место падения сбитого в Сирии российского Ил-20 5
16:02
Дорогу к казино в Алтайском крае построят к 2020 году за 158 миллионов 9
15:50
Лютеране обеспокоены укладкой ливневки на месте захоронений в Барнауле 3
15:33
Минобороны: Россия оставила за собой право ответить Израилю за сбитый Ил-20 39
15:21
Стоимость проезда повысят в общественном транспорте Рубцовска с 1 октября 1
15:14
Тарасенко победил на выборах в Приморье после обработки 100% бюллетеней 7
15:03
Минобороны: израильские летчики подставили российский Ил под сирийские ПВО 24
14:49
Денег хватит: в детском саду-победителе рассказали, как потратят 500 тысяч 1
14:33
Центробанк недоволен тарифами по ОСАГО и планирует пересчитать их 4
14:22
Юноша пытался поступить в бийский вуз по фальшивому документу 0
14:13
Барнаулец пытался сжечь дом женщины из-за распространяемых ею слухов 0
14:02
Автомобиль московского чиновника устроил ДТП на 100 млн рублей 6
13:48
Проезд по площади Свободы перекроют в Барнауле 20 сентября 3
13:34
Украина планирует создать базу на Азовском море, чтобы вернуть Крым 3
13:23
Барнаульскому "мусорному" регоператору установили долгожданный тариф 6
13:11
Виктор Томенко официально "разрешил" себе приступить к работе губернатора 0
13:02
Украинец на лодке "Крым" врезался в российский танкер "Механик Погодин" 0
12:50
Барнаульцы выступили с танцевальным 3D-проектом в Шанхае 0
12:33
Результаты голосования в Приморье на 13 участках отменил избирком 8
12:22
Антимонопольщики Алтая взяли на контроль ситуацию с ценами на сжиженный газ 2
12:12
Пошла жара: отопительный сезон в Барнауле стартует 19 сентября 2
12:03
Молочная продукция может вскоре подорожать на 10-12% 9
11:48
Около 20 новых жалоб поступило на выборы губернатора Приморья 0
11:33
Блог Карлина спустя 4 месяца после отставки остается на официальном сайте 2
11:26
Новым гендиректором "Барнаултрансмаша" назначен Андрей Дунюшкин 5
11:14
СМИ сообщают о "критическом инциденте" на борту пропавшего Ил-20 19
11:02
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку 3
11:00
Бережно, быстро, качественно: какой компании доверить грузоперевозки 0
10:52
Громадная пробка в центре Барнаула до сих пор осложняет движение 1
10:42
Классный классный здесь: выбираем лучшего учителя по мнению читателей Amic 1
10:34
Бывший вице-премьер края Чиняков нашел работу в "Русской коже Алтай" 4
10:24
Виктор Томенко назначил Александра Карлина сенатором от Алтайского края 39
10:13
Реконструкцию сквера Кири Баева начали в Барнауле 1
10:02
Медведев рассмотрел бюджет национальной программы "Цифровая экономика" 2
10:00
Без слёз и "зубрёжки": как правильно выбрать школу английского для ребенка 2
09:47
Мужчина с татуировкой на левой руке пропал без вести в Алтайском крае 2
09:34
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20 5
09:30
Тренд на ужесточение ответственности: "Алтайэнергосбыт" наказал должников 0
09:14
Медведев уточнил условия для лишения компаний права управлять домами 2
09:03
Километровые пробки образовались в центре Барнаула из-за троллейбуса 3
09:00
День открытых дверей проведут в школе искусств для жителей Барнаула 0
08:54
Медведев заявил об усилении ответственности водителей за нарушение ПДД 7
08:38
США возложили на Сирию вину за сбитый российский Ил-20 9
08:26
Российский Ил-20 пропал с радаров во время возвращения на авиабазу Хмеймим 23
08:06
Когда пройдет "Благотворительный велопробег добрых дел – 2018"?  0
07:50
Квартиру с эркером и "толстенными" стенами продают в Барнауле за 6,5 млн 3
07:34
Древнее Бийска: как выглядит и чем живет самое старое село на Алтае 2
07:19
Социальное такси в Барнауле: сколько стоит и кто может воспользоваться 2
07:03
Кирпичный – значит надежный: где купить квартиру из качественного материала 6
06:48
Стало известно, где в Барнауле в ближайшие годы могут построить велодорожки 41
06:32
Я уколов не боюсь: почему надо прививаться от гриппа и где это сделать 1
06:17
Дожди покинут Алтайский край 18 сентября 0
06:01
Эксперты рассказали, как улучшить сеть общественного транспорта в Барнауле 10
05:55
Американский бизнес подумывает о полном уходе из России 6
04:31
США опровергли сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына 0
03:42
Шойгу: военной операции в Идлибе не будет 2
02:13
Прозрачный туалет с искусственным затемнением поразил соцсети 4
01:37
Физики не нашли следов других измерений в гравитационных волнах 0
00:40
Ученые развеяли миф о пользе аспирина 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.