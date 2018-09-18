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Правительство Москвы отправлено в отставку указом Собянина

, ИА "Амител"
18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Фото: evo-rus.com

Переизбранный мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отправил весь состав столичного правительства в отставку, сообщает телеканал "360".

Согласно документу, опубликованному на сайте московской мэрии, отставленные чиновники будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Таким же образом Собянин поступил с префектами административных округов города, руководителями московских органов исполнительной власти и их первыми заместителями, а также с руководителем пресс-службы мэрии и правительства и начальником Второго управления городского правительства.

Во вторник, 18 сентября, Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации прошла в парке "Зарядье". Собянин принес присягу и официально занял должность мэра Москвы. 

По итогам выборов свои голоса за Собянина отдали 70,17% избирателей. Явка составила 30,14%. Срок полномочий мэра столицы составляет пять лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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