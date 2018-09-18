Минфин поддержал идею отказаться от доллара в российской экономике

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство считает правильным предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара в обычном деловом обороте в России, сообщает "РИА Новости".

Моисеев отметил, что ни о каком запрете на хождение доллара речь не идет. Имеется в виду минимизация расчетов в валюте внутри страны между организациями.

По его мнению, торговля между странами должна проходить в национальных валютах. Экспорт товаров из России должен проходить за рубли или деньги страны-покупателя.

Ранее Костин представил план из трех пунктов по отказу от использования доллара в российской экономике. Он предложил перевести международные расчеты на другие валюты, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в национальную юрисдикцию России, а также создать внутренний депозитарий по размещению еврооблигаций.