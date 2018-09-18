Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин побывал на торжественном приеме у главы КНДР Ким Чен Ына, где попробовал не только суп из акульих плавников, но и дикие растения, сообщает "РИА Новости".

Как отмечается, на столе в честь торжественного приема были ветчина с дыней, сладкая рисовая каша с рисовыми клецками, квашеная капуста без острого перца, острый салат из сырых морепродуктов, белый рис, кефалевый суп, маринованные корни белого колокольчика, суп из акульих плавников и печеные дикие сосновые грибы.

Главы двух корейских государств произнесли тосты и выпили красное вино. Также гостям предлагали женьшеневую водку.

На приеме находились около 200 гостей из Южной Кореи и примерно полсотни человек из Северной Кореи.

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи старинную карту некогда единой Кореи.

Пятый в истории межкорейский саммит проходит с 18 по 20 сентября.