США выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-20 в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил соболезнования России после гибели экипажа российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, сообщает "РИА Новости".

"Я хотел бы выразить соболезнования нашему партнеру по совету, России, в связи со смертью экипажа российского самолета, сбитым вчера", — заявил Джеффри во время своего выступления в Совете безопасности ООН.

Он подчеркнул, что произошедшая трагедия подтверждает то, что необходимо найти долгосрочное и мирное политическое решение сирийского конфликта.

Ранее свои соболезнования в связи с гибелью российских военных выразила армия Израиля.

Российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета, выпущенная системой ПВО Сирии во время пролета над Средиземным морем. Минобороны России заявило, что ответственность за это лежит на Израиле. В результате погибли 15 членов экипажа Ил-20. Их останки ранее нашли российские военные.